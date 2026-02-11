Geron Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Geron-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Geron-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,01 USD. Bei einem Geron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 332,226 Geron-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 538,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46,18 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
