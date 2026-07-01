Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Performance unter der Lupe
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Geron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,153 Geron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 1,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,12 Prozent verringert.
Geron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 833,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geron Corp.
|
01.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
24.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.06.26
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.06.26