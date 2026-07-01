Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

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Performance unter der Lupe 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geron von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geron-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Geron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,153 Geron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 1,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,12 Prozent verringert.

Geron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 833,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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