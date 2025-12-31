NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Geron-Papier statt. Diesen Tag beendete die Geron-Aktie bei 4,84 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2 066,116 Geron-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 1,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 768,60 USD wert. Mit einer Performance von -72,31 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Geron jüngst 874,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at