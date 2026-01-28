Geron Aktie

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

Langfristige Investition 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Geron-Investment verlieren können.

Am 28.01.2016 wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,00 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 3 333,333 Geron-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Geron-Anteile wären am 27.01.2026 4 600,00 USD wert, da der Schlussstand 1,38 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,00 Prozent verringert.

Der Marktwert von Geron betrug jüngst 872,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

