Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Geron-Investition im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Geron-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Geron-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,47 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 4 048,583 Geron-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 6 275,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,55 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,25 Prozent abgenommen.
Geron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 975,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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