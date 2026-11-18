Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Geron-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,97 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 5 076,142 Geron-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Geron-Papiers auf 1,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 076,14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,24 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Geron eine Börsenbewertung in Höhe von 606,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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