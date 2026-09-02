Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Lohnender Geron-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geron von vor 5 Jahren verloren
Am 02.09.2021 wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Geron-Papier bei 1,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Geron-Aktie investiert, befänden sich nun 66,667 Geron-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 1,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,33 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Geron eine Marktkapitalisierung von 959,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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