NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Geron-Einstiegs gewesen.

Das Geron-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geron-Aktie betrug an diesem Tag 2,74 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Geron-Aktie investiert hat, hat nun 36,496 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (1,63 USD), wäre die Investition nun 59,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,51 Prozent eingebüßt.

Geron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 952,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at