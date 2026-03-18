Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Performance im Blick
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geron-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Geron-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Geron-Papier an diesem Tag bei 1,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Geron-Aktie investierten, hätten nun 57,143 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,57 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 17.03.2026 auf 1,62 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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