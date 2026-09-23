Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Rentables Geron-Investment?
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Geron-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 46,512 Geron-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 60,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39,07 Prozent verkleinert.
Geron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 832,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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