NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Geron-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geron-Anteile betrug an diesem Tag 3,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 941,176 Geron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 1,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 882,35 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 61,18 Prozent.

Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 843,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at