Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Profitables Geron-Investment?
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geron-Anteile betrug an diesem Tag 3,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 941,176 Geron-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 1,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 882,35 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 61,18 Prozent.
Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 843,71 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
