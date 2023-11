NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Geron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,716 Geron-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2023 auf 1,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,52 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 1,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at