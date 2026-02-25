Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Geron-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Geron-Papiers betrug an diesem Tag 2,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Geron-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,216 Geron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,47 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 24.02.2026 auf 1,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,53 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Geron belief sich jüngst auf 1,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
