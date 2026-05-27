NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Geron-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 27.05.2025 wurden Geron-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Geron-Aktie an diesem Tag bei 1,49 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 671,141 Geron-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 859,06 USD, da sich der Wert eines Geron-Anteils am 26.05.2026 auf 1,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,09 Prozent abgenommen.

Der Geron-Wert an der Börse wurde auf 820,58 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at