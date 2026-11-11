NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Geron eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Geron-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,25 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Geron-Aktie investierten, hätten nun 800,000 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 0,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 779,36 USD wert. Mit einer Performance von -22,06 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 638,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at