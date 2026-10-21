NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geron von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Geron-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Geron-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Geron-Aktie bei 1,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 549,451 Geron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Geron-Papiers auf 1,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 681,32 USD wert. Damit wäre die Investition 31,87 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Geron belief sich zuletzt auf 771,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at