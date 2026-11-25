Bei einem frühen Investment in Geron-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Geron-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 64,935 Geron-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,58 USD, da sich der Wert einer Geron-Aktie am 24.11.2026 auf 1,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,42 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Geron bezifferte sich zuletzt auf 583,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at