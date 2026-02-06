Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,745 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2026 gerechnet (149,37 USD), wäre das Investment nun 1 754,40 USD wert. Mit einer Performance von +75,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 185,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
