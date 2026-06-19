Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Gilead Sciences-Anlage im Blick
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Gilead Sciences-Anteile letztlich bei 66,61 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 150,128 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2026 18 579,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123,76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 85,80 Prozent gleich.
Alle Gilead Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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