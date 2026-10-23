Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Langfristige Anlage 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Der Schlusskurs des Gilead Sciences-Papiers betrug an diesem Tag 120,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Gilead Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,823 Gilead Sciences-Anteilen. Die gehaltenen Gilead Sciences-Anteile wären am 22.10.2026 13 018,88 USD wert, da der Schlussstand 157,19 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 018,88 USD entspricht einer Performance von +30,19 Prozent.

Der Gilead Sciences-Wert an der Börse wurde auf 190,25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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