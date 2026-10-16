Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Lohnender Gilead Sciences-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Gilead Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Gilead Sciences-Aktie 72,75 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Gilead Sciences-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,746 Gilead Sciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 163,16 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Anteils am 15.10.2026 auf 157,37 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 116,32 Prozent erhöht.
Gilead Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 190,84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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