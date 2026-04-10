Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Frühes Investment
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Am 10.04.2025 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,40 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,862 Gilead Sciences-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,28 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 09.04.2026 auf 142,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,13 Prozent angewachsen.
Gilead Sciences war somit zuletzt am Markt 176,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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