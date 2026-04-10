Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.04.2025 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,40 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,862 Gilead Sciences-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,28 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 09.04.2026 auf 142,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,13 Prozent angewachsen.

Gilead Sciences war somit zuletzt am Markt 176,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gilead Sciences Inc. 118,38 -2,52% Gilead Sciences Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.