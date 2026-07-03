Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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Investmentbeispiel 03.07.2026 16:04:12

NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Gilead Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 111,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 8,949 Gilead Sciences-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 131,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 174,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Gilead Sciences eine Marktkapitalisierung von 156,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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