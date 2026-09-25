Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Frühe Investition
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Gilead Sciences-Papier bei 110,99 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,010 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 149,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 348,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,87 Prozent angewachsen.
Gilead Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 187,92 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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