NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68,05 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 1,470 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 147,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 116,16 Prozent gestiegen.

Gilead Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 181,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at