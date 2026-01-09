NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Gilead Sciences-Investment
|
09.01.2026 16:03:55
Heute vor 10 Jahren wurde das Gilead Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Gilead Sciences-Anteile 96,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,037 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 120,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,11 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 154,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
