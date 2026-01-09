Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

Gilead Sciences-Investment 09.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Gilead Sciences-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Gilead Sciences-Anteile 96,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,037 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 120,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 154,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

