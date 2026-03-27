Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Hochrechnung
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Gilead Sciences-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 153,280 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gilead Sciences-Aktien wären am 26.03.2026 20 980,99 USD wert, da der Schlussstand 136,88 USD betrug. Damit wäre die Investition 109,81 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich jüngst auf 170,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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