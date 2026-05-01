Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Hochrechnung
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01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 88,21 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 11,337 Gilead Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 483,28 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 30.04.2026 auf 130,84 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,33 Prozent.
Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 160,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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