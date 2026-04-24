NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gilead Sciences-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Gilead Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 1,527 Gilead Sciences-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 204,09 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 23.04.2026 auf 133,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 104,09 Prozent.

Der Börsenwert von Gilead Sciences belief sich zuletzt auf 165,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at