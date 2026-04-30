NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Glacier Bancorp

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp am 29.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,32 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. 162,74 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,47 Prozent.

Glacier Bancorp-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Glacier Bancorp-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 48,14 USD aus dem Geschäft. Der Glacier Bancorp-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,63 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Glacier Bancorp-Aktienkurs via New York 54,00 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 82,21 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Glacier Bancorp

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,32 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent zurückgehen.

Hauptdaten der Glacier Bancorp-Aktie

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Glacier Bancorp steht aktuell bei 6,459 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Glacier Bancorp besitzt aktuell ein KGV von 22,10. 2025 setzte Glacier Bancorp 1,437 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 1,99 USD.

Redaktion finanzen.at