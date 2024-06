NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.06.2014 wurden Glacier Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 27,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,580 Glacier Bancorp-Papiere. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Aktien wären am 18.06.2024 129,19 USD wert, da der Schlussstand 36,09 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,19 Prozent.

Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at