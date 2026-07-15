Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Profitabler Glacier Bancorp-Einstieg?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 15.07.2016 wurde die Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 28,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,361 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (51,79 USD), wäre das Investment nun 1 831,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 83,13 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 6,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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