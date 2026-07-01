NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment gewesen.

Die Glacier Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,17 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 320,821 Glacier Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 16 547,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,48 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at