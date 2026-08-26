NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,86 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Glacier Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,490 Glacier Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 585,73 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 25.08.2026 auf 47,35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,57 Prozent vermehrt.

Am Markt war Glacier Bancorp jüngst 6,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at