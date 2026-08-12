Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Glacier Bancorp-Investment
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Glacier Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,79 USD. Bei einem Glacier Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 359,842 Glacier Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 49,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 671,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,72 Prozent gesteigert.
Am Markt war Glacier Bancorp jüngst 6,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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