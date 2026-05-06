Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Lohnendes Glacier Bancorp-Investment?
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Glacier Bancorp-Anteile letztlich bei 29,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,433 Glacier Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Anteile wären am 05.05.2026 167,08 USD wert, da der Schlussstand 48,67 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 67,08 Prozent.
Glacier Bancorp war somit zuletzt am Markt 6,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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