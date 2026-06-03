Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Frühe Anlage
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 32,71 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30,572 Glacier Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Anteile wären am 02.06.2026 1 425,86 USD wert, da der Schlussstand 46,64 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,59 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 6,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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