NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 349,284 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 40,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 275,24 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,75 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 5,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at