Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Glacier Bancorp-Anlage
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 15.04.2021 wurde die Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 58,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,700 Glacier Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Anteile wären am 14.04.2026 81,36 USD wert, da der Schlussstand 47,87 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,64 Prozent.
Jüngst verzeichnete Glacier Bancorp eine Marktkapitalisierung von 6,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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