Glacier Bancorp Aktie

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WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

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Glacier Bancorp-Performance 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Glacier Bancorp gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 52,36 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 19,099 Anteile im Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Papiere wären am 04.08.2026 973,07 USD wert, da der Schlussstand 50,95 USD betrug. Mit einer Performance von -2,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 6,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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