Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Glacier Bancorp-Performance
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Glacier Bancorp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 52,36 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 19,099 Anteile im Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Papiere wären am 04.08.2026 973,07 USD wert, da der Schlussstand 50,95 USD betrug. Mit einer Performance von -2,69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Glacier Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 6,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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