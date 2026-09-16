Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Glacier Bancorp-Anlage unter der Lupe
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag 47,63 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 20,995 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 950,03 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 15.09.2026 auf 45,25 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5,00 Prozent gleich.
Alle Glacier Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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