NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Glacier Bancorp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag 47,63 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 20,995 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 950,03 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 15.09.2026 auf 45,25 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 5,00 Prozent gleich.

Alle Glacier Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at