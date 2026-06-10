NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Glacier Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.06.2021 wurde die Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Glacier Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 175,716 Glacier Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.06.2026 8 397,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,79 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 16,03 Prozent gleich.

Am Markt war Glacier Bancorp jüngst 6,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at