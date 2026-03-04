Glacier Bancorp Aktie

Glacier Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058

Profitabler Glacier Bancorp-Einstieg? 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,167 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.03.2026 97,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,19 Prozent eingebüßt.

Glacier Bancorp wurde am Markt mit 5,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

