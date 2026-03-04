NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Glacier Bancorp-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,167 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.03.2026 97,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,19 Prozent eingebüßt.

Glacier Bancorp wurde am Markt mit 5,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at