Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Profitabler Glacier Bancorp-Einstieg?
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glacier Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Glacier Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,167 Glacier Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.03.2026 97,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,19 Prozent eingebüßt.
Glacier Bancorp wurde am Markt mit 5,96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|38,40
|-1,03%