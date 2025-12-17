NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 202,963 Glacier Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glacier Bancorp-Aktie auf 44,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 999,39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,01 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Glacier Bancorp betrug jüngst 5,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

