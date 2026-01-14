Glacier Bancorp Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Glacier Bancorp von vor 3 Jahren angefallen
Das Glacier Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Glacier Bancorp-Aktie bei 49,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 200,965 Glacier Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (45,99 USD), wäre das Investment nun 9 242,36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,58 Prozent.
Der Börsenwert von Glacier Bancorp belief sich zuletzt auf 6,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
