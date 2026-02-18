Glacier Bancorp Aktie
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
|Glacier Bancorp-Investition im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Glacier Bancorp von vor 5 Jahren angefallen
Die Glacier Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Glacier Bancorp-Anteile bei 51,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,436 Glacier Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Papiere wären am 17.02.2026 988,34 USD wert, da der Schlussstand 50,85 USD betrug. Damit wäre die Investition um 1,17 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Glacier Bancorp Inc.
|49,40
|-1,77%
