Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Profitable Gladstone Commercial-Investition?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,11 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,845 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 11,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,55 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 565,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|9,86
|-0,40%
