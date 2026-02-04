Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

Profitable Gladstone Commercial-Investition? 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Gladstone Commercial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,11 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,845 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 11,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -32,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 565,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

