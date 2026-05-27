NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Gladstone Commercial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,27 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,731 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 142,86 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,29 Prozent.

Gladstone Commercial wurde am Markt mit 617,58 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at