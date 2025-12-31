Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Lukrativer Gladstone Commercial-Einstieg?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,24 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 615,764 Gladstone Commercial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 576,35 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 30.12.2025 auf 10,68 USD belief. Mit einer Performance von -34,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 513,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
