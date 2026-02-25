Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Investition
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gladstone Commercial-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 25.02.2025 wurden Gladstone Commercial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,184 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 77,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,63 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Gladstone Commercial eine Börsenbewertung in Höhe von 619,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|10,54
|-0,57%
